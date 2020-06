Hunedoara: Inundaţiile au afectat 150 de gospodării din 24 de localităţi Aproape 150 de gospodarii din 24 de localitati ale judetului Hunedoara au fost afectate miercuri de inundatiile cauzate de ploile abundente, care au determinat scurgeri de ape de pe versanti si viituri rapide in zonele Orastie, Calan, Deva si Brad.



Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, efectivele de pompieri militari sunt in alerta maxima, in urma codului rosu hidrologic cu incidenta in preajma raurilor Mures si Strei si a afluentilor acestora.



"Scurgerile importante pe versanti si viiturile rapide pe raurile mici generate de ploile abundente… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

