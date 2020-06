Stiri pe aceeasi tema

- Situație critica in Uricani dar și in alte localitați de pe Valea Jiului. Populatia din Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, Valea de Brazi si Campul lui Neag a primit o avertizare Ro-Alert de inundatii puternice, iar oamenii au fost sfatuiti sa-si ia masuri de precautie, dar si sa se pregateasca…

- In aceasta dimineata, in zona Valea de Brazi – Uricani, revarsarea raului Jiul de Vest a blocat Drumul National 66 A iar apa a patruns in mai multe gospodarii si a acoperit mai multe drumuri. La fata locului se afla efective de pompieri si lucratori de la Apele Romane care intervin pentru…

- Drumul National DN 66A este blocat si mai multe gospodarii sunt afectate de inundatii in partea de vest a Vaii Jiului, dupa ce apele raului Jiul de Vest au iesit din matca, vineri dimineata, si s-au revarsat in zona Valea de Brazi-Uricani, a informat Prefectura Hunedoara."La ora 6,30, populatia…

- Alerta de inundatii pentru Valea Jiului Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara a emis vineri dimineața o alerta de extrema urgența pentru Valea Jiului, care vizeaza inundații puternice. Zona în care se așteapta fenomene hidrologice periculoase…

- Ploile torențiale nu au produs probleme majore la Petroșani. Daca pana acum la fiecare ploaie serioasa, cartierul Aeroport era sub ape, anul acesta nu s-a mai inregistrat aceasta problema. In zona, cei de la Apele Romane au realizat o serie de investiții, insa ramane ca cei de la ApaServ sa iși indeplineasca…

- Un numar de 11 localitati brasovene au fost afectate de inundatii in ultimele 24 ore, in urma ploilor abundente, pompierii intervenind inclusiv in municipiul resedinta pentru inlaturarea unor copaci cazuti din cauza furtunii, a informat sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov…

- In urma ploilor din ultimele 24 de ore au fost inregistrate efecte de vreme rea in trei județe, respectiv Argeș, Caraș-Severin și Neamț, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (IGSU), care precizeaza ca atenționarea Cod Galben de fenomene hidrologice periculoase expira

- O sansa in plus pentru oamenii fara locuri de munca din Valea Jiului. Ministerul Fondurilor Europene a prelungit termenul de depunere a proiectelor pentru apelul privind “Imbunatațirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea…