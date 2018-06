Patru persoane aflate in anul 2011 in echipa de conducere a Minei Uricani, din Valea Jiului, au fost condamnate marti la pedepse cuprinse intre patru ani si trei ani si sase luni de inchisoare cu suspendare, pentru ucidere din culpa, intr-un dosar care face referire la o explozie din subteran produsa in februarie 2011 si in care si-au pierdut viata cinci angajati ai exploatarii de huila. Pedepsele sunt insotite de termene de supraveghere cuprinse intre 6 si 7 ani. Inculpatii vor trebui sa plateasca, in solidar cu Compania Nationala a Huilei (CEH), despagubiri morale in valoare totala de 900.000…