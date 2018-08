Stiri pe aceeasi tema

- Fostul om de afaceri Alin Simota, fost consilier judetean si finantator al clubului Jiul din Petrosani, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Hunedoara la 6 ani si 8 luni de inchisoare intr-un dosar in care este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, lipsire de libertate si santaj,…

- Gruparea infracționala condusa de Alin Simota și Cristian Litera și-a aflat sentința. Dupa mai multe amanari, Tribunalul Hunedoara a dat sentința in cazul membrilor gruparii infracționale. Decizia nu este definitiva. Astfel, fostul om de afaceri, Alin Simota, a fost condamnat de instanța…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat de Curtea de Apel Cluj la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, executa pedeapsa in Italia, conform legilor din aceasta tara, in libertate supravegheata.

- Nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si care nu are continuitate sau o structura determinata ori roluri prestabilite pentru membrii sai, au decis luni parlamentarii Comisiei speciale pentru modificarea legilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe fostul ministru al Energiei Constantin Nita la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, fiind acuzat de DNA ca ar fi primit bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu. Decizia este definitiva.…

- Un om de afaceri cu dubla cetațenie – romana și turca – a fost ținut in arestul Poliției Romane doua luni și jumatate, dupa ce un procuror l-a acuzat ca ar fi condus, in Romania, un grup infracțional organizat. Existența „grupului infracțional organizat“ care ar fi fost inițiat de Halil Bulut nu a…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la 5 ani de inchisoare in dosarul ASF Carpatica, va fi pus in libertate dupa ce Tribunalul Alba a respins luni contestatia formulata de procurorii DNA impotriva deciziei Judecatoriei Aiud privind liberarea conditionata a acestuia. …

- Mircea Guta, fostul primar al orasului Calafat, a fost trimis in judecata in anul 2014 de procurorii DNA pentru abuz in serviciu si luare de mita. Magistratii Curtii de Apel Craiova l-au condamnat pe data de 23 mai la 4 ani si 11 luni de inchisoare, iar sentina este definitiva.