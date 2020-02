Stiri pe aceeasi tema

- Organizația de tineret a PNL Turda organizeaza un eveniment, pe zona pietonala a municipiului Turda, cu ocazia Dragobetelui, in 24 februarie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sarbatorind iubirea ! Dragi prieteni , luna februarie este luna iubirii . Valentine’s day, sarbatoarea pe rit american si Dragobetele , sarbatoarea tradiționala romaneasca creeaza minunatul prilej de se

- Ursul Baloo, vedeta statiunii Straja din Valea Jiului, va fi sarbatorit, sambata, cu prilejul implinirii varstei de 20 de ani, momentul fiind precedat de Cupa "Baloo" la schi pentru copiii intre 3 si 15 ani. "Vom face o sarbatoare din care nu va lipsi tortul cu fructe si faguri de miere, atat de apreciat…

- (P) Cel mai mare hotel-restaurant din Botoșani a inceput deja pregatirile pentru Dragobetele din 2020. Care nu se va mai sarbatori anul acesta pe 24 februarie, ca de obicei, ci cu o zi mai devreme.

- Senatorul PSD Mihai Fifor a reacționat la scandalul de la Liceul German din Arad, unde zeci de elevi au ajuns la spital in urma intoxicațiilor provocate de substanțele folosite de o firma de deratizare din județul Hunedoara. Fifor atrage atenția pe contul sau de pe o rețea de socializare asupra implicarii…

- Castelul Corvinilor din Hunedoara a inregistrat, anul trecut, incasari in valoare de 1,6 milioane de euro, monumentul istoric medieval fiind vizitat de peste 400.000 de turisti, releva datele Primariei municipiului Hunedoara. "Unul dintre cele mai frumoase monumente medievale din estul…

- Castelul Corvinilor din Hunedoara a depasit pragul celor 400.000 de vizitatori in acest an, cu aproape 50.000 de turisti mai multi decat in anul 2018, autoritatile locale apreciind ca aceasta crestere se datoreaza evenimentelor care se organizeaza in mod constant in incinta sau in imprejurimile acestui…

- Dupa ce au pierdut cu repetiție și alegerile prezidențiale, județul Hunedoara schimbandu-și culoarea politica majoritara cu cea liberala, liderii PSD baștinași au pornit unii „jihadul social-democrat”, alții balaceala in mocirla demagogiei in speranța pacalirii unui electorat care le-a taiat din…