Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 17 de ani si un baiat de 14 ani au fost loviti de fulger in Pasul Valcan din judetul Hunedoara. Ambele persoane erau constiente, la sosirea echipajelor medicale, iar tanara a fost transportata la spital, cu arsuri de gradul 1 și 2 pe 30 la suta din suprafața corpului, a transmis agenția News.ro…

- O fata de 17 de ani si un baiat de 14 ani au fost loviti de fulger in Pasul Valcan din judetul Hunedoara. Ambele persoane au fost constiente, la sosirea echipajelor medicale, iar tanara a fost transportata la spital. Un echipaj SMURD si un altul de la Ambulanta au intervenit, duminica, in urma unui…

- Doi adolescenti au fost loviti de trasnet in zona Pasul Valcan. Cei doi se aflau pe munte cu un grup mare de turisti. Fata de 17 ani a fost transportata la spitalul din Petrosani. In urma incidentului s-a ales cu arsuri de gradul 1 si 2 pe aproximativ 30 % din suprafata corpului. Ce spun salvatorii…

- Doi adolescenti au fost loviti de trasnet in zona Pasul Valcan. Cei doi se aflau pe munte cu un grup mare de turisti. Fata de 17 ani a fost transportata la spitalul din Petrosani. In urma incidentului s-a ales cu arsuri de gradul 1 si 2 pe aproximativ 30 % din suprafata corpului. Ce spun salvatorii…

- Doua persoane au fost lovite de fulger in Pasul Valcan. Potrivit pompierilor, este posibil ca victimele sa fie in stop The post Persoane lovite de fulger in Pasul Valcan appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite dupa ce au fost lovite de fulger joi seara in proximitatea imediata a Casei Albe din Washington, a confirmat vineri Politia locala pentru AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite dupa ce au fost lovite de fulger joi seara in proximitatea imediata a Casei Albe din Washington, a confirmat vineri Politia locala pentru AFP.

- Un barbat de 33 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un fulger pe raza orasului-statiune Sangeorz-Bai, iar un altul, de 37 de ani, a fost transportat la spital, potrivit informatiilor transmise de IPJ Bistrita-Nasaud. Este vorba despre un turist din Timisoara si de un altul din Cluj-Napoca,…