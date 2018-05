Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru moarte suspecta in Romania, in cazul unui copil de trei ani care a decedat dupa ce a mancat saorma de la un fast-food. Potrivit medicilor legisti, decesul s-a produs din cauza infectiei cu salmonela, o bacterie care provoaca o boala foarte grava.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul unui copil care a decedat dupa ce ar fi mancat dintr-o shaorma la un fast-food din Bucuresti, au precizat pentru AGERPRES surse judiciare. S-a dispus efectuarea unei autopsii in cazul copilului,…

- Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie au dat o noua lovitura in domeniul sanatatii. Un medic iesean a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, in acelasi dosar fiind deferiti justitiei si cinci pacienti, sub acuzatia de dare de mita.Citeste si: Vlad Cosma,…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa in urma incendiului izbucnit marti seara la dulapurile electrice de comanda din blocul 7 al Termocentralei Turceni, se arata intr-un comunicat postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul „Sfantul Ioan” a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul serviciului. Surse…

- Politistii din Vrancea au deschis un dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii care a murit in avalansa de la Cheile Tisitei, incearcand sa afle si in ce conditii a fost organizata excursia pe munte. La randul lor, salvamontistii spun ca avalansa a fost atipica, produsa la o altitudine joasa.

- Protectia Copilului din Vaslui s-a autosesizat in acest caz, dupa ce in spatiul public au aparut fotografii cu respectiva fetita in timp ce se afla la cersit in fata unui magazin din municipiul Vaslui, chiar in zilele cat judetul s-a aflat sub avertizare cod portocaliu de ger. "Cazul va fi…