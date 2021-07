Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Vetuta Stanescu a fost aleasa, joi, in functia de presedinte al filialei judetene PNL Hunedoara, ea mentionand ca prioritatea mandatului sau va fi ca liberalii sa castige judetul Hunedoara la viitoarele alegeri. "Prioritatea zero a PNL este aceea de a castiga judetul Hunedoara si…

- Deputatul George Stanga a fost reales presedinte al filialei judetene PNL Galati, el fiind singurul candidat pentru aceasta functie, conform unui anunt postat sambata pe pagina de Facebook a filialei. Alegerile in cadrul filialei au avut loc vineri seara, la Teatrul Muzical din Galati, George Stanga…

- Comunicat de presa| Flaviu Serdiuc, noul președinte al filialei Cugir a USR Ca urmare a fuziunii dintre USR și PLUS, la Cugir a avut loc recent, Adunarea general de alegeri in cadrul filialei locale, Flaviu Serdiuc –administrator societate comerciala, fiind ales in funcția de președinte. Serdiuc, consilier…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, si deputatul Vetuta Stanescu, presedinte interimar al filialei judetene PNL Hunedoara, au anuntat, joi, ca il vor sustine la functia de presedinte al partidului pe premierul Florin Citu, decizia oficiala a organizatiei judetene urmand sa fie luata insa dupa…

- Subprefectul judetului Covasna, Dulanyi-Balogh Szilard, a anuntat marti ca va candida pentru functia de presedinte al organizatiei judetene USR PLUS. Acesta a precizat, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca obiectivele sale principale sunt accederea organizatiei judetene in Consiliul Judetean…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anuntat miercuri ca a decis sa se inscrie in cursa pentru presedintia filialei judetene Hunedoara a Partidului National Liberal (PNL), el invitandu-si colegii sa i se alature in acest proiect. "Sunt presedintele Organizatiei Municipale PNL Deva,…

- Maia Sandu a spus, nici mai mult nici mai puțin, ca alegerea ei in funcția de șef al statului i-a unit pe toți moldovenii. "Sunt onorata ca am fost aleasa Președinte al acestei țari. Intr-adevar, alegerile prezidențiale recente au unit toți moldovenii, de toate etniile, in jurul unui demers major…