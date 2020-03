Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Lucian Heius si administratorul public al municipiului Deva, Adrian David, s-au vindecat de infectia cu virusul COVID-19, cel de-al doilea test efectuat vineri in Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara fiind negativ, anunța AGERPRES.Cei doi se vor externa din spital vineri…

- Doi pacienti care au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara s-au vindecat si urmeaza sa fie externati. Este vorba de o fata de 15 ani din Timisoara si un barbat din Hunedoara.

- Fata de 16 ani din judetul Hunedoara confirmata, sambata, cu coronavirus, este fiica barbatului din acest judet internat cu COVID-19 la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Mama fetei a fost testata, iar rezultatul a fost negativ."Probele prelevate de la fiica barbatului…

- Isteria coronavirusului continua. O femeie a fost transferata la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara dupa ce autoritațile din Hunedoara au suspectat ca aceasta ar fi infestata cu virusul ucigaș. Tocmai ce se intorsese dintr-o calatorie in Thailanda. Medicii din Timișoara infirma aceasta suspiciune.