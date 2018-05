Inventatorul Ioan Cosmescu, autorul a peste 150 de inventii brevetate in domeniul aparaturii folosite in chirurgia cu laser si chirurgia cu radiofrecventa, a fost declarat joi 'Cetatean de onoare' al municipiului Deva, in cadrul unei festivitati care a avut loc la sediul Primariei. "Este un gest neasteptat si sunt total onorat pentru ceea ce s-a intamplat", a declarat inventatorul imediat dupa ce a primit diploma din partea autoritatilor locale. El a aratat ca mai are in lucru alte inventii in domeniul echipamentelor folosite in chirurgie si ca va pleca in SUA in luna iulie pentru a le…