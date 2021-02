Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție la Realitatea PLUS, Alin Sin, președintele executiv al Sindicatului "Muntele" a oferit mai multe amanunte despre protestul minerilor.Alin Sin: „Situația este neschimbata, sunt peste 100 de persoane blocate in subteran. Revedicarile sunt de bun simț, minerii iși cer drepturile. (…)…

- Peste 100 de mineri de la exploatarea de huila Lupeni, din Valea Jiului, continuau, joi dimineata, protestul prin care au refuzat sa iasa din subteran, nemultumiti de intarzierea de aproape 10 zile cu care ar urma sa-si primeasca salariile, a declarat presedintele executiv al Sindicatului „Muntele”,…

- Aproximativ 120 de mineri de la exploatarea de huila Lupeni, din Valea Jiului, continuau, joi dimineata, protestul prin care au refuzat sa iasa din subteran, nemultumiti de intarzierea de aproape 10 zile cu care ar urma sa-si primeasca salariile, a declarat presedintele executiv al Sindicatului "Muntele",…

- Peste 100 de mineri din schimburile 1 si 2 de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, au refuzat sa iasa din subteran, miercuri dupa-amiaza, la finalul programului de lucru. Minerii sunt nemultumiti ca salariile vor fi platite cu intarziere, informeaza Agerpres . Minerii nu vor sa accepte…

- Peste 100 de mineri din schimburile 1 si 2 de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, au refuzat sa iasa din subteran, miercuri dupa-amiaza, la finalul programului de lucru, ei fiind nemultumiti de faptul ca salariile vor fi platite cu intarziere. Potrivit administratorului special al…

- Minerii de la exploatarile de carbune Livezeni si Lupeni, din Valea Jiului, au protestat, miercuri dimineata, nemultumiti de intarzierea salariilor si de situatia economica in care se afla Complexul Energetic Hunedoara (CEH), societatea fiind in insolventa. Angajatii din schimbul 4 nu au intrat in subteran,…

- "In acest moment am avut o intalnire la care am solicitat prefectului județului și conducerii Complexul Energetic și in acest moment am semnat o convenție prin care danșii și-au asumat ca pana in data de 26 (februarie -n.r.) restanțele salariale, și aicea ma refer la restanțele lunii ianuarie, vor fi…

- La sediul din Petroșani al Complexului Energetic Hunedoara, prefectul județului, Calin Petru Marian, a raspuns invitației liderilor sindicatului „Muntele” din Valea Jiului, și a participat la o intalnire in cadrul careia sindicaliștii au prezentat problemele urgente ale membrilor și au cerut sprijinul…