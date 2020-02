Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a fost amendata de comisarii Garzii de Mediu cu 60.000 de lei, in calitate de titular al proiectului de reabilitare a liniei feroviare de mare viteza Simeria-Gurasada, dupa ce firma care executa lucrarile de modernizare a amenajat un depozit de agregate minerale in comuna Ilia, judetul Hunedoara.



Sanctiunea a fost aplicata dupa ce satenii si primarul din Ilia au reclamat la Prefectura Hunedoara faptul ca in comuna functioneaza o platforma de agregate fara sa fie respectate obligatiile din acordul de mediu.



De asemenea, nu erau prevazute…