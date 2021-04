Hunedoara: Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia va fi închisă pentru o zi Cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, va fi inchisa marti, 6 aprilie, pentru public, deoarece, in acea zi, administratia sitului arheologic are planificata taierea a doi fagi aflati intr-o stare de degradare avansata, pe terasa a patra. "Demersul este impus de starea lor de degradare accentuata, iar in cazul unei caderi necontrolate s-ar pune in pericol atat integritatea vizitatorilor sitului - arborii se afla pe traseul principal de vizitare, cat si vestigiile din imediata vecinatate a arborilor", a informat vineri Administratia Sarmizegetusa Regia. Atat taierea, cat si indepartarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

