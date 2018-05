Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii și localnicii care se vor afla duminica, 13 mai 2018, in Cetatea Deva vor putea asista la defilarea strajerilor din Garda Cetații Deva, incepand cu ora 12.00. Cavalerii, alaturi de domnițe, vor defila pe aleile cetații medievale in straiele specifice secolului al XV-lea, confecționate…

- Mai multe panouri de informare au fost amplasate vineri in principalele puncte din Cetatea Deva, pentru a aduce in atentia oamenilor cele mai interesante puncte turistice ale monumentului istoric, in conditiile in care, pana acum, aceste mijloace de informare au lipsit de pe traseele principale de…

- Incepe deszapezirea pe Transalpina. In timp ce in sudul țarii temperaturile au atins 30 de grade, pe Transalpina, pe o porțiune de 15 kilometri, stratul de omat masoara pana la 7 metri, iar drumarii au inceput lucrarile de deszapezire. Circulația rutiera pe DN 67C, care leaga judetele Alba, Valcea,…

- Zeci de mașini de epoca au fost expuse la Hunedoara intr-un cadru de poveste. Bijuteriile pe patru roți s-au incadrat perfect in decorul oferit de Castelul Corvinilor, acolo unde astazi a avut loc Retroapada Primaverii. Expozanți din intreg județul au venit sa se mandreasca cu mașinile. Jaguar, Excalibur,…

- Asociatia neguvernamentala "Alternative Rurale" a elaborat un proiect prin care isi propune sa transforme in pista de biciclete o portiune de cinci kilometri din traseul fostei mocanite care facea legatura intre municipiul Hunedoara si furnalul de la Govajdia - cel mai vechi din Romania, demersul…

- Turistii care se aventureaza pe munte in ciuda avertismentelor salvamontistilor din judetul Hunedoara vor fi sanctionati. Prefectul spune ca a fost facut un regulament potrivit caruia turistii sunt liberi sa mearga unde vor, dar vor plati pentru aceasta libertate daca au nevoie de ajutor.

- La ultima intalnire cu primarul Devei, dar și cu salariații de la Direcția Dezvoltare a fost abordat și subiectul eficientizarii activitații de la Cetatea Deva. Florin Oancea vrea sa finalizeze lucrarile la edificiu istoric. A avut loc o discuție cu arhitecți și cu 3 comisii de specialitate…

- Taxa de vizitare la Cetatea Deva Primarul Florin Oancea, cauta soluții pentru eficientizarea serviciilor turistice pe Cetatea Deva. In acest moment nu exista o taxa de vizitare pe cetate, turiștii platesc doar pentru urcarea și coborarea cu telecabina la nivel de 10 lei biletul. Statistic…