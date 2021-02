Stiri pe aceeasi tema

- Polisportivul Avram Iancu se pregateste pentru un nou record mondial la inot de anduranta, bibliotecarul din Petrosani propunandu-si sa strabata de doua ori, in aceasta vara, Lacul Balaton din Ungaria intr-o cursa continua de trei zile si trei nopti. El a anuntat, joi, la Petrosani, ca va dedica acest…

- In data 18.01.2021, in jurul orei 19:20, un tanar in varsta de 27 de ani, din municipiul Petroșani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66, pe localitatii Pui, din directia de mers Petroșani – Hațeg, a lovit cu roata dreapta marginea acostamentului, a pierdut controlul direcției de mers, dupa…

- O asistenta și-a pierdut locul de munca dupa ce a folosit greșit vaccinul anti-COVID. Vaccinarea a debutat cu stangul la Petroșani, dupa ce toate dozele de vaccin au fost congelate. In urma unei anchete, cele 10 doze de vaccin au fost depozitate intr-un congelator, asta in timp ce ar fi trebuit…

- Autoritatile de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat, ascunsi intr-un camion, 68 de cetateni din Irak, Turcia, Siria, Palestina si Egipt, care incercau sa treaca ilegal la frontiera cu Ungaria. In cursul noptii de 06/07.01.2021, autoritatile de frontiera…

- Peste 330 de voluntari care interveneau in situatii de urgenta in judetele Arad, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu, vor fi angajati in cadrul IGSU, in urma unui ordin semnat de ministrul de Interne, Marcel Vela. Autoritatile locale din judetele respective au semnalat imposibilitatea sustinerii…

- Dupa ce a baut, impreuna cu prieten, un petroșanean s-a gandit ca ar fi bine sa se distreze un pic și ar putea sa se aprovizioneze și cu ceva mancare. Iata ce au descoperit oamenii legii dupa ce tanarul a fost prins in trafic fara permis de conducere și in stare de ebrietate. „In data de 22.11.2020,…