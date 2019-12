Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au reusit sa opreasca luni seara degajarea de fum semnalata in cursul diminetii in perimetrul fostei mine de huila Dalja, de langa Petrosani, din primele verificari apreciindu-se ca incidentul a fost provocat, cel mai probabil, de aprinderea unui posibil depozit de steril aflat…

- O posibila autoaprindere de carbune a fost semnalata, luni, in perimetrul fostei mine de huila Dalja, de langa Petrosani, dupa ce oamenii din zona au observat ca din pamant a inceput sa iasa un fum cu un miros aparte. Potrivit primarului municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob-Ridzi, la…

- Grupul auto francez PSA se pregateste de vanzarea participatiei sale de 50% din societatea mixta infiintata in urma cu opt ani impreuna cu partenerul chinez Chongqing Changan Automotive, din cauza declinului vanzarilor, transmite Reuters preluat de agerpres. Grupul PSA detine brandurile DS, Peugeot,…

- Un miner care lucra in subteranul minei Livezeni, parte a Complexului Energetic Hunedoara, a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o bucata de carbune, desprinsa din tavan. Minerul, in varsta de 38 de ani a fost lovit in zona capului. Barbatul a fost transportat la Spitalul de Urgența din…

- 'A fost efectuat un control medical al minerilor care protesteaza in subteran, iar in cazul a doi dintre ei a fost masurata o tensiune arteriala foarte mare. Cei doi colegi au fost transportati la spital cu o ambulanta', a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului 'Huila', Laszlo Domokos.…

- Patru mineri de la Paroseni, dintre cei care protesteaza in subteran de patru zile, au fost trimisi joi dupa-amiaza la spital, in urma unui control medical ce a fost efectuat oamenilor in sala de apel a minei pentru a se cunoaste starea lor de sanatate, scrie Agerpres. "Minerii care protesteaza…

- Magazinul familiei primarului din Petroșani a fost calcat, din nou, de hoți. De aceasta data, persoane identificate au spart un geam al spațiului comercial. Dupa ce au intrat in magazin aceștia au furat mai multe pachete cu țigari. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru furt și ii cauta…