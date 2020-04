Hunedoara: Angajaţii CEH vor intra în şomaj tehnic prin rotaţie; măsura se aplică şi directorilor Angajatii Complexului Energetic Hunedoara (CEH) vor intra in somaj tehnic, prin rotatie, doua sau trei zile, pana la jumatatea lunii mai, primele masuri urmand sa fie aplicate din 21 aprilie, a anuntat miercuri conducerea CEH.



Masura a fost luata din considerente de natura a proteja salariatii de infectia cu virusul COVID-19, pentru a fi evitata aglomerarea de personal in perioada in care se anunta un varf al pandemiei, dar si din considerente economice, in contextul in care cererea de energie este foarte mica.



Conducerea CEH sustine ca s-a inregistrat "o reducere semnificativa" a…

Sursa articol: agerpres.ro

