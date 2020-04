Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile județului au decis masuri speciale luate in caminele de batrani și copii din județul Buzau, in urma ordonanței militare numarul 8, care obliga personalul din centrele sociale sa ramana in izolare, la locul de munca, pentru o perioada de 14 zile. Astfel, conducerea Direcția Generala de Asistența…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava a anuntat ca la nivelul tuturor structurilor sale au fost luate o serie de masuri pentru perioada urmatoare, avand in vedere pandemia de coronavirus. Conducerea instituției a impus urmatoarele masuri inca de la inceputul…

- Doi angajați ai ISU Neamț sunt in autoizolare la domiciliu, astazi, 16 martie, dupa ce s-a confirmat cazul de coronavirus de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Neamț. Ancheta epidemiologica a stabilit deja 8 contacți direcți pentru șefa de serviciu, printre ei fiind și…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui a dispus o serie de masuri la nivelul insituției pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19.Instituția a suspendat toate demersurile de potrivire practica a familiei adoptatoare cu copilul adoptabil pana la data de 31…

- Avand in vedere contextul actual al masurilor impuse la nivel național de prevenire a infectarii cu CORONAVIRUS, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a dispus luarea tuturor masurilor de igiena stricta, de suspendare a vizitelor in cadrul centrelor, dar și de evitare a…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba a anunțat, miercuri, ca a dispus masuri speciale pentru prevenirea coronavirus. A fost decisa luarea tuturor masurilor de igiena stricta, de suspendare a vizitelor in cadrul centrelor, dar și de evitare a deplasarilor, participarilor…

- Ancheta „Gogoasa" de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) a demarat in urma cu aproximativ o saptamana. Atunci, ne-au precizat reprezentantii institutiei, un functionar a trimis o sesizare catre conducerea directiei. Plangerea respectiva a ajuns la directorul unitatii,…