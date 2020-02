Hunedoara: Anchetă a poliţiei după o dezinsecţie la o şcoală din Brad; patru eleve s-au simţit rău Politia a declansat o ancheta la o scoala din municipiul Brad, judetul Hunedoara, dupa ce patru eleve s-au plans luni ca nu se simt bine si i-au solicitat dirigintei sa le permita sa plece acasa, in conditiile in care in unitatea de invatamant s-au desfasurat, la sfarsitul saptamanii trecute, operatiuni de dezinsectie si dezinfectie.



"In acest caz politistii s-au sesizat din oficiu, in urma unor informatii aparute in mediul online, iar ca urmare a verificarilor la unitatea scolara, au constatat faptul ca, la prima ora de curs, patru eleve ale unei clase gimnaziale au solicitat dirigintei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei unitați de invațamant din județul Suceava au suspendat parțial cursurile din cauza gripei. Potrivit IȘJ Suceava, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantenir” Suceava are confirmate 3 cazuri de gripa la clasa a XII-a (31 elevi). In urma monitorizarii situației, D.S.P. Suceava a aprobat suspendarea cursurilor…

- Zona in care a avut loc ieri, 28 ianuarie 2020, explozia unui proiectil soldata cu decesul unui barbat in varsta 42 de ani și cu ranirea altuia de 52 de ani, a fost izolata de catre autoritatile din Alba. Se cauta in incinta alte posibile surse de explozie. Autoritatile din Alba au pornit o ancheta…

- REȘIȚA – Cu asta s-au ales cele doua cadre medicale care au avut de-a face cu un om al strazii, in urma cu cateva zile, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. Poliția s-a sesizat in urma imaginilor aparute in presa! „Va informam ca in urma verificarilor efectuate cu privire evenimentul…

- Ministerul Sanatatii s-a sesizat si a dispus un control mixt de urgenta, dupa ce la unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean Arad s-au prezentat cu mijloace proprii, 20 copii cu varste cuprinse intre 11 si 13 ani, de la Liceul German cu eruptii la nivelul fetei, greturi si varsaturi.…

- Ministerul Sanatatii s-a sesizat si a dispus un control mixt de urgenta, dupa ce la unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean Arad s-au prezentat cu mijloace proprii, 20 copii cu varste cuprinse intre 11 si 13 ani, de la Liceul German cu eruptii la nivelul fetei, greturi si varsaturi.…

- Conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Bacau a declansat o ancheta interna dupa ce un politist din cadrul Biroului Rutier al Politiei municipiului Bacau a intrat luni, in sediul IPJ, avand arma in mana, agitat si incoerent in exprimare, informeaza Agerpres. Purtatorul de cuvant al…

- In judetul Galati a fost verificata doar o scoala rurala, iar prima concluzie este ca nu s-ar fi savarsit vreo fapta ilegala acolo. Politistii ar fi constatat ca niciuna dintre firmele suspectate ca facand parte din reteaua infractionala nu au avut contracte cu scoala respectiva.

- Rapperul american Juice Wrld a murit la varsta de 21 de ani, dupa ce a facut o criza in timp ce se afla in aeroportul Midway din Chicago. Artistul, care a colaborat cu Nicki Minaj and Travis Scott, a fost transportat de urgența la spital, insa nu a mai putut fi salvat de medici, relateaza presa americana.…