- Politistii i-au dat barbatului o amenda in valoare de 5.000 lei pentru incalcarea legislatiei de mediu, iar comisarii Garzii de Mediu Hunedoara, care au venit la fata locului, l-au sanctionat cu 15.000 de lei si au confiscat autoutilitara cu care acesta a transportat deseurile de materiale de constructii,…

- Un devean a ramas fara mașina și s-a ales și cu o amenda de 15.000 de lei. Garda de Mediu Hunedoara a confiscat mașina unui cetațean din Deva dupa ce s-a constatat faptul ca acesta a abandonat deșeurile pe un teren agricol. O echipa mobila a Poliției locale Deva a surprins o persoana care…

- O persoana care a vrut sa arunce deșeuri pe spațiul public, in Capitala, s-a ales cu o amenda de 30.000 de lei, iar autoutilitara folosita a fost confiscata. Barbatul a fost prins, marți, de Poliția Locala a sectorului 5 in timp ce transporta cu o autoutilitara deșeuri provenite din construcții, pe…

- Comisarii Garzii de Mediu au confiscat, joi, o camioneta plina cu saci in care erau deseuri inerte amestecate, rezultate din lucrari de constructii. Masina care apartine unei persoane fizice din Buzau a fost oprita in trafic de catre reprenzentanti ai Inspectoratul Judetean de Politie Buzau.

- Comisarii Garzii de Mediu au confiscat, joi, o camioneta plina cu saci in care erau deșeuri inerte amestecate, rezultate din lucrari de construcții. Mașina care aparține unei persoane fizice din Buzau a fost oprita in trafic de catre reprenzentanți ai Inspectoratul Județean de Poliție Buzau. Echipa…

- Un vehicul incarcat cu moloz a fost confiscat de comisarii Garzii de Mediu Dolj. Soferul a patruns cu masina in zona Centrului Istoric al Craiovei de unde a incarcat in remorca mai multi saci cu moloz proveniti din constructii. Garda de Mediu Dolj a confiscat in acest weekend un alt autovehicul incarcat…

- Un individ din Timiș va ramane fara mașina pe care a burdușit-o cu gunoaie, pe care a vrut sa le arunce pe un camp din Giroc. A fost surprins de un localnic, care l-a ținut pe loc pana la sosirea poliției și a inspectorilor Garzii de Mediu. Barbatul prins in flagrant a ramas fara mașina, care i-a fost…

