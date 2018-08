Activitatea targurilor de animale din judetul Hunedoara a fost suspendata pe o perioada nedeterminata, pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane, potrivit unei decizii adoptate joi de membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB), reuniti in cadrul unei sedinte convocate de subprefectul judetului Hunedoara, Dorel Bretean. Potrivit unei informari de presa a Prefecturii Hunedoara, in cadrul sedintei membrii CLCB au stabilit un Plan de masuri pentru prevenirea aparitiei pestei porcine africane in efectivele de animale. Astfel, vor fi intarite masurile de informare, constientizare…