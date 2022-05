Hunedoara: Accident rutier mortal, în zona Hășdat Accident rutier in municipiul Hunedoara, in zona Hașdat. Un autoturism implicat, doua victime inconștiente, incarcerate. Victimele au fost extrase din autoturism de catre echipajul de descarcerare.

In urma evenimentului, un barbat a decedat, iar o femeie a fost transportata in stare grava, la spital. Știre in curs de actualizare… Sursa: ISU Hunedoara Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

