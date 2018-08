Hunedoara: Accident la o trecere de pietoni din bulevardul Libertății Miercuri seara, un barbat in varsta de 30 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Libertații din municipiul Hunedoara, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fața de autoturismul din fata sa, condus de catre un barbat in varsta de 35 de ani din municipiul Bacau, care era oprit la trecerea de pietoni marcata și semnalizata corespunzator pentru a acorda prioritate pietonilor care traversau strada, tamponand-ul in partea din spate. Din accident a rezultat ranirea ușoara a conducatorului auto vinovat precum si a unui barbat in varsta de 43 de ani, in calitate… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

