Hunedoara: 270 de persoane au fost evacuate din calea inundaţiilor la Uricani, Lupeni şi Aninoasa Un numar de 270 de persoane din Lupeni, Uricani si Aninoasa au fost evacuate, vineri, din calea inundatiilor care s-au produs in cursul diminetii in zona Valea de Brazi-Campu lui Neag, din Valea Jiului, oamenii fiind dirijati spre scoala generala 2 din localitatea Barbateni, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Alte doua scoli generale au fost pregatite ca puncte de evacuare in localitatile Iscroni si Aninoasa. "In urma precipitatiilor inregistrate in aceasta noapte in zona Valea de Brazi si Campul lui Neag, cotele apelor Jiului de Vest au crescut alarmant,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

