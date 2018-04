Stiri pe aceeasi tema

- REȚINUTI PENTRU TRAFIC DE DROGURI Politistii de combatere a criminalitații organizate din Vrancea, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 4 percheziții la locuințele unor persoane banuite de trafic de droguri de risc. Doua persoane…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita au dispus trimiterea in judecata a 11 inculpati acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani, infractiunile avand loc pe teritoriile Romaniei si Marii Britanii. Potrivit unui comunicat emis, marti,…

- Cuzin Toma a fost acuzat de detinere de droguri, dar actorul avea o cantitate prea mica pentru a putea fi suspectat de trafic. Conform SpyNews, politistii si procurorii antidrog au descoperit asupra lui "Firicel" 1,92 grame de cannabis, un grinder din material plastic si un grinder metalic (dispozitive…

- La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PASARIN NICOLAE MARIAN si SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 ore, iar alte 6 au fost plasate sub control judiciar, in urma a 8 perchezitii domiciliare efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale. La data…

- Procurorii DIICOT Dambovita si ofiterii BCCO Dambovita desfasoara activitati pentru destructurarea unei grupari specializate in trafic de droguri. In aceasta dimineata au avut loc si mai multe descinderi facute in Targoviste si pe raza judetului, la domiciliile unor suspecti. La sediul DIICOT si-a…

- Procurorii DIICOT Cluj si politistii de la Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate au efectuat, joi, 47 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Cluj, Neamt si Bistrita-Nasaud, pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de trafic…