Naționala de rugby a Romaniei a obținut o victorie foarte importanta in lupta directa pentru calificarea la Cupa Mondiala care va avea loc anul viitor, in Franța, impunandu-se sambata, la București, pe Stadionul Arcul de Triumf, in fața Rusiei, cu scorul de 34-25, dupa 24-7 la pauza.A fost o ...