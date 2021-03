Humans Walkathon – un nou eveniment pentru susţinerea copiilor care suferă de autism Petre Apostol Ciclistul prahovean Bogdan Coman, fost campion national si component al lotului Romaniei, in prezent legitimat la CSA Steaua Bucuresti, continua sa se implice in organizarea unor evenimente pentru sprijinirea copiilor din cadrul Autism Voice. Iar peste doua saptamani va porni la drum intr-o noua calatorie pentru a atrage atentia asupra dificultatilor prin care trec copiii diagnosticati cu autism. Astfel, intre 19 martie si 9 aprilie, oricine se poate alatura evenimentului Humans Walkathon, mergand pe jos 202,1 km, 20,21 km sau 10 km, oriunde doreste, inscrierile realizandu-se pe… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

