- Human Rights Watch face apel marti la Ucraina sa investigheze acuzatiile ca armata sa a utilizat mii de mine antipersonal lansate cu rachete in si in jurul orasului Izium din estul tarii cand acesta a fost ocupat de fortele ruse, relateaza Reuters.

- „Ucraina ar trebui sa investigheze acuzațiile privind utilizarea a mii de mine antipersonal lansate cu rachete in orașul Izium și in jurul acestuia, atunci cand forțele rusești au ocupat zona”, a scris organizația Human Rights Watch intr-un raport publicat marți. In spatele ușilor inchise ale reuniunilor…

- Armata ucraineana duce lupte intense in regiunea Donetk, acolo unde trupele rusesti ataca necontenit cu scopul de a cuceri noi localitati si de a-si extinde controlul pe zona de Est a Ucrainei, relateaza trimisul special al Agerpres, Cristian Lupascu.

- Mai mulți oficiali americani și ucraineni au spus ca artileria ruseasca a scazut dramatic ritmul atacurilor, cu pana la 75% mai reduse in prezent decat nivelul maxim atins in cele aproape 11 luni de razboi, relateaza CNN.Oficialii americani și ucraineni consultați de televiziunea americana nu au inca…

- Rusia a folosit cel mai avansat avion de lupta al sau impotriva Ucrainei, și anume Su-57, un avion multirol de generația a 5-a, se arata in raportul publicat luni al Minsterului britanic al Apararii.

- Biserica Ortodoxa a Ucrainei (autocefala) a decis sa le permita enoriașilor sai sa sarbatoreasca Craciunul pe 25 decembrie incepand cu 2022, in loc de 7 ianuarie. Este un nou pas de distanțare a Ucrainei de Rusia, care survine in contextul razboiului declanșat de Vladimir Putin.

- ​Fidesz, partidul de guvernamant al premierului ungar Viktor Orban, ar fi folosit datele cetațenilor din registrul de inscrieri pentru vaccinarea impotriva COVID-19 pentru a trimite mesaje electorale in campania pentru alegerile parlamentare din Ungaria din aprilie 2022, potrivit organizației Human…

- Liniile de cale ferata au fost redeschise in nord-estul Ucrainei ca urmare a eliberarii de catre ucraineni a unui sat din zona. Rușii s-au retras din localitate, iar inginerii ucraineni au reparat infrastructura afectata de bombardamente.