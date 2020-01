Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Xi Jinping supravegheaza in China oprimarea cea mai brutala si mai raspandita din ultimele decenii. Disidentii sunt redusi la tacere. Gruparile civice sunt oprite. Nu mai exista jurnalism independent. Conversatiile online sunt reduse.

- Procesul impotriva omului de afaceri slovac Marian Kocner si a trei complici ai acestuia, acuzati de asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale, va incepe la 13 ianuarie anul viitor, a stabilit joi Tribunalul penal special de la Pezinok, langa Bratislava, in cadrul unei…

- Departamentul Trezoreriei din SUA a anuntat marti ca a impus sanctiuni impotriva a 20 de persoane din opt tari, pentru rolul acestora in comiterea unor grave abuzuri impotriva drepturilor omului, transmite dpa. Cei sanctionati sunt oficiali guvernamentali si oameni de afaceri din Myanmar,…

- Mii de protestatari imbracati in negru din toate categoriile de varsta s-au adunat duminica in Hong Kong pentru un nou miting pentru sustinere al democrației in centrul financiar care a fost tulburat de proteste in ultimele șase luni, informeaza Hotnews. Activiștii anti-guvernamentali, tineri și batrani,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care permite ca strainii sa fie etichetati ca agenti straini, atragand critici din partea grupurilor de protectie a drepturilor omului, care afirma ca masura va restrictiona si mai mult libertatea presei din tara, transmite Reuters, conform…

- Guvernul american a inceput sa emita licentele pentru unele dintre companiile care aprovizioneaza grupul chinez de telecomunicatii Huawei, care se afla pe o lista neagra din motive de securitate, oferind o mult-asteptata claritate pentru industrie, transmite Reuters.

- Grupul chinez Huazhu incearca sa isi extinda prezenta globala prin preluarea Steigenberger, unul din cele mai cunoscute lanturi hoteliere de lux din Germania, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Huazhu,…

- Statele Unite l-au sanctionat vineri pe ministrul securitatii din Zimbabwe pentru "incalcari grave ale drepturilor omului", informeaza DPA, preluata de AGERPRES. "Departamentul are informatii credibile ca Owen Ncube a fost implicat in incalcari grave ale drepturilor omului in calitatea sa de ministru…