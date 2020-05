Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul de ministru privind inscrierea in invațamantul primar a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației și cercetarii, Monica Anisie, privind modificarea și completarea Calendarului și a metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2020 -2021…

- Un studiu World Vision a stabilit ca peste 91% dintre copii si adolcenti se simt stresati sau trec prin experiente tulburatoare din cauza pandemiei de COVID-19. Pandemia de coronavirus i-a afectat din punct de vedere emotional, intr-o proportie covarsitoare, pe copii si adolescenti: 91% dintre ei trec…

- Jurnalistul vedeta al CNN, Chris Cuomo, care dezvaluise la finalul lunii martie ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat miercuri seara ca si sotia sa, Cristina, a fost diagnosticata cu COVID-19, informeaza Reuters. Prezentatorul, care este si fratele guvernatorului New York-ului,…

- Numarul mortilor in conflictul armat din Siria a scazut in luna martie la un minim de cand a inceput conflictul in anul 2011, in contextul armistitiului din provincia Idlib, a anuntat marti ONG-ul Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de agentia EFE. Siria a inregistrat in martie 508 decese…

- Natiunile Unite au salutat joi proclamarea incetarii focului in mai multe tari aflate in conflict, dupa apelul organizatiei de la New York de a se pune capat luptelor ca urmare a pandemiei COVID-19, demersuri pe cale de a fi sustinute de rezolutii ale Consiliului de Securitate si Adunarii Generale ale…

- Azi a ajuns pe tarabe numarul 10.000 din Libertatea. Ziarul Revoluției, aparut pe 22 decembrie 1989. La ora cand scriu aceste randuri sunt 8.972 oameni care și-au pierdut viața in toata lumea din cauza COVID-19. Acum doi ani, aveam o discuție cumva metafizica cu Tolo și Țepe, viitorii colegi de la Libertatea…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a decis suspendarea vineri a sesiunii sale aflate in desfasurare la Geneva si care urma sa se incheie peste o saptamana, transmite DPA. Decizia ''a tinut cont de evaluarea recenta a OMS'', a declarat trimisul austriac Elisabeth Tichl-Fisslberger,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Braila a demarat in aceasta saptamana cea de-a patra editie a Programului „Scoala Sigurantei Tedi”, derulat de Inspectoratul General al Politiei Romane, in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale si Compania Maspex Romania, care se va implementa pana la sfarsitul…