146 din cele 164 de aplicatii de invațare online, analizate de Human Rights Watch, adica 89% dintre acestea, au folosit practici care pun la risc sau incalca intimitatea elevilor si studentilor. Human Rights Watch a analizat 164 de aplicatii de invatat de la distanta, disponibile in 49 de tari, aplicații care au implicat folosirea a […] The post Human Rights Watch: Aplicațiile online de invațare la distanța colecteaza și vand datele elevilor și studenților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .