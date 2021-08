Grupurile armate palestiniene din Fasia Gaza care au lansat in mai rachete in directia unor zone rezidentiale din Israel au comis "crime de razboi", a acuzat joi organizatia non-guvernamentala Human Rights Watch (HRW), transmite AFP. Intre 10 si 21 mai, in cursul razboiului dintre statul evreu si grupuri armate din Gaza, inclusiv miscarea Hamas, aflata la putere, 260 de palestinieni au fost ucisi in lovituri israeliene asupra enclavei, intre care si combatanti, au anuntat autoritatile locale, aminteste AFP. In Israel, tirurile de racheta dinspre Gaza s-au soldat cu 13 morti, intre care un soldat,…