- Presedintele Klaus Iohannis are un singur obiectiv - un al doilea mandat, pentru a avea in continuare imunitate, a declarat miercuri liderul PSD, Liviu Dragnea. In opinia lui, motivul principal pentru care seful statului a semnat decretul de revocare din functia de procuror-sef a Laurei Codruta Kovesi…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta imagini uluitoare cu noua ”familie” a Biancai Dragușanu. (Cele mai bune oferte laptopuri) Andrew Tate – fratele lui Tristan, noul barbat din viața prezentatoarei TV – a facut furori in Marea Britanie, in urma cu doi ani. Luptatorul a fost exclus din show-ul…

- Marion Bartoli, 33 de ani, campioana in 2013, a anuntat la inceputul anului ca va reveni in circuitul WTA pana la turneul londonez, insa planurile i-au fost date peste cap de o accidentare la umar. Jucatoarea din Franta si-a anuntat retragerea definitiva din tenis printr-un mesaj postat pe contul personal…

- Clientii unui restaurant din Londra au platit pentru pranz cu o sticla din plastic. The Rubbish Cafe a fost deschisa doar doua zile, iar scopul sau a fost sa atraga atenția oamenilor la poluarea planetei și sa-i indemne sa recicleze.

- Fostul fotbalist al lui Manchester United, Rio Ferdinand, si-a incheiat cariera de boxer fara macar sa o inceapa. Fostul fundas a anuntat ca nu a primit licenta de boxer profesionist si-n aceste conditii nu-si mai poate urma visul de a urca in ring.

- Pretendentul la funcția de primar general al municipiului Chișinau, Andrei Munteanu, care reprezinta Partidul Societații Progresiste, nu a fost inregistrat in cursa electorala pentru alegerile din 20 mai. Solicitat de IPN, Vitalie Miron, secretarul Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale…

- Campionul mondial Andrei Stoica se pregateste sa participe la cea mai importanta competitie de kickboxing din Europa. Recent, acesta a fost in Olanda, acolo unde va lupta in piramida de pe 13 mai.

- Uniunea Scriitorilor din Romania a confirmat, pentru Libertatea.ro, ca Herta Muller a fost suspendata din drepturi in cadrul Uniunii Scriitorilor din Romania, pentru neplata cotizației. Herta Muller, care a fost laureata cu Premiul Nobel pentru Literatura in anul 2009, nu a fost exclusa in cadrul…