Dupa episodul greu de imaginat ce a avut loc in cursul dupa-amiezii de joi, in Parlament, pana sa fie citita, intr-un final, moțiunea de cenzura a celor de la USR PLUS și AUR, liberalul Florin Roman da de ințeles ca nu are de gand sa lase lucrurile așa. Și amenința cu plangere penala, dupa ce […] The post ”Huliganism”. Florin Roman anunța plangere penala și cere demisia șefei Senatului, dupa incidentul din Parlament. Replica Ancai Dragu - VIDEO first appeared on Ziarul National .