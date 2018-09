Huliganii trebuie puşi la punct! Fotbalul prahovean trece prin niste momente de cotitura! Se intampla, in multe locuri, lucruri frumoase – se premiaza fostele glorii, se reinfiinteaza echipe, se reia traditia fotbalistica! Despre cateva astfel de episoade, pozitive, petrecute la Comarnic, Busteni sau Tiparesti – ca sa mentionam doar cateva dintre acestea, vom scrie in editia de joi, intr-o pagina dedicata inceputului de sezon in „fotbalul mic”. Din pacate, etapa de etapa, avem si „reversul” acestor episoade pozitive – arbitri care trebuie sa sune la 112 ca sa plece de la stadion, incaierari intre jucatori si echipe, episoade… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

