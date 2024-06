Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua concerte susținute de Coldplay pe Arena Naționala au starnit o mulțime de reacții, dupa ce Babasha a fost invitat sa cante manele. Solistul trupei i-a indemnat pe fani la iubire și acceptare pe scena, dar se pare ca dupa aceleași principii se ghideaza și atunci cand nu este in fața publicului.

- Arena Naționala din București a fost plina pana la capacitatea maxima in ultimele doua nopți, gazduind doua concerte memorabile ale trupei britanice Coldplay. Turneul „Music of the Spheres” a adus pe scena spectacole bine gandite și apreciate de fani, dar pana la un incident neașteptat ce a starnit…

- Arena Naționala din București a fost plina pana la capacitatea maxima in ultimele doua nopți, gazduind doua concerte memorabile ale trupei britanice Coldplay. Turneul „Music of the Spheres” a adus pe scena spectacole bine gandite și apreciate de fani, dar pana la un incident neașteptat ce a starnit…

- Arena Naționala din București a fost plina pana la capacitatea maxima in ultimele doua nopți, gazduind doua concerte memorabile ale trupei britanice Coldplay. Turneul „Music of the Spheres” a adus pe scena spectacole bine gandite și apreciate de fani, dar pana la un incident neașteptat ce a starnit…

- Curg reactiile dupa momentul in care manelistul Babasha a fost huiduit la Arena Nationala. Jurnalistul Catalin Striblea spune ca a fost martor la maneaua de la Coldplay și povesteste ce a vazut și ce a simțit. „Chris Martin l-a invitat pe scena pe Babasha, de care am auzit și eu prima data, spunand…

- Data de 12 iunie 2024 este una pe care cantarețul Babasha nu o va uita prea curand, datorita unui eveniment placut și din cauza unei intamplari nefericite pentru el. In primul rand, artistul a urcat pe scena alaturi de Coldplay, in timpul concertului pe care trupa din Marea Britanie l-a susținut pe…

- Mai multe reacții au aparut dupa momentul in care Babasha a fost invitat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, la Arena Nationala din București pentru a canta impreuna. Maneaua „Pai Naa” a starnit huiduieli, iar comentariile de pe retelele sociale au fost diverse, insa cele mai multe au criticat…

- Coldplay, doua concrete la București. Ce se va intampla pe stadion! Coldplay canta in Romania! Celebra trupa va susține nu unul, ci doua concerte pe Arena Naționala. Aceste spectacole fac parte din turneul mondial „Music of the Spheres”. Au fost batute recorduri de vanzare a biletelor, inregistrandu-se…