Actorul britanic Hugh Grant a afirmat ca a inceput sa primeasca roluri interesante dupa ce a ''fost prea batran si prea urat pentru comedii romantice'', potrivit Press Association.



Vedeta britanica, in varsta de 59 de ani, nu a mai jucat intr-o comedie romantica de la pelicula ''The Rewrite'' (2014).



"Imediat ce am devenit, dupa cum am mai spus, prea batran si prea urat pentru comedii romantice, am primit roluri destul de interesante", a spus actorul, invitat in emisiunea radiofonica Breakfast Show, de pe Virgin Radio, gazduita de prezentatorul…