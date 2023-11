Hubert Thuma sprijin total pentru Andrei Baciu de la filiala PNL Sector 3

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a executat o pedeapsa cu inchisoarea in perioada 2017-2019, Mircia Muntean, fost primar al municipiului Deva, s-a reintors in Partidul Național Liberal, in prezența președintelui PNL, Nicolae Ciuca, a prim-vicepreședintelui Gheorghe Flutur și a secretarului general Lucian Bode. Președintele…

- Deputatul PNL din diaspora, Valentin Fagarasian, subliniaza ca proiectul de lege care elimina necesitatea ca romanii sa aștepte la cozi atunci cand le expira documentele, a primit aviz favorabil. ”Legea care nu-i mai trimite pe romani sa astepte la cozi atunci cand le expira documentele sau cand isi…

- Președintele organizației județene a Partidului Național Liberal, Gabriel Avramescu, nu a caștigat competiția interna din PNL pentru a fi nominalizat in funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi post apolitic și cu un mandat de 9 ani. Conform unei știri publicate de „Adevarul” la sfarșitul saptamanii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca se deplaseaza pe frontul din estul tarii sale, in sectorul localitatilor Kupiansk si Liman, tinta a unei ofensive a trupelor ruse, scrie The Guardian.

- Activitatea parlamentara s-a reluat luni, 4 septembrie, cu o noua sesiune ordinara a Camerei Deputaților și Senatului. In prima zi de activitate, conform Regulamentelor Camerei și Senatului, parlamentarii au votat Birourile permanente, structurile de conducere ale celor doua Camere. In baza Regulamentului…

- Deputatul PSD a subliniat ca daca nu exista o conjunctura similara anului 2020, de stare de urgenta, nu exista un motiv sa fie prelungite inutil mandatele alesilor locali. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, social-democratul Alfred Simonis, a declarat, marti, la Timisoara, ca o comasare…

- ”Consolidarea și valorificarea Fortului 13 este o prioritate!”, a scris marți seara Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, pe rețelele de socializare, dupa ce a vizitat fortul. Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și președintele PNL Ilfov, a fost puternic impresionat…