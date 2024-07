Spitalul din Buftea, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Ilfov, iși extinde serviciile prin introducerea unor noi specializari, precum hematologie, pneumologie, chirurgie plastica și ORL. Aceasta dezvoltare la Spitalul din Buftea vine in sprijinul nevoilor crescande ale pacienților și are ca obiectiv imbunatațirea accesului la ingrijire medicala de specialitate in zona Buftea. Noi specializari pentru diferite […] The post Hubert Thuma: Spitalul de Obstetrica și Ginecologie Buftea introduce patru noi specializari appeared first on Puterea.ro .