- Andrei Rudolf Corlan a fost numit in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu. Decizia premierului Nicolae Ciuca a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. Andrei Rudolf Corlan a preluat mandatul in prezența ministrului Mediului, Tanczos Barna . „Consider…

- Oana Ionița și Florin Budnaru au decis sa divorțeze dupa 10 ani de casnicie. Decizia a fost luata de fosta Bebelușa de la Prima TV, dupa ce un an de zile a incercat alaturi de tatal copiilor ei sa iși salveze casnicia. Vedeta a vorbit despre motivele care au dus la separare.„Consider ca in decursul…

- Pasajul Olteniței se deschide traficului rutier sambata, a anunțat Președinte Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma. Este cel mai mare pasaj de tip giratoriu suspendat de pe Centura Capitalei.

- Construcția gazoductului Timișoara – Moravița intra in linie dreapta. Lucrarile vor fi executate pe raza localitaților Ciacova, Deta, Giroc, Șag, Padureni, Parța, Jebel, Voiteg, Ghilad, Banloc, Denta, Moravița

- ​Constructia unei baze pe Luna nu este deloc o chestiune simpla. Ea presupune electricitate, vehicule si spatii de locuit, insa industria spatiala americana lucreaza deja la dezvoltarea tehnologiilor necesare, scrie AFP, citata de Agerpres. Companiile știu ca sunt contracte banoase și lucreaza la multe…

- Consiliul Județean Cluj a publicat in SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul de participare avand ca obiect achiziția lucrarilor de construire a noului pod din apropierea localitații Someșu Rece. Acesta este situat pe drumul județean DJ 107P, la poziția kilometrica 4+310. Alin Tișe,…

- Construirea unui centru de pregatire militara poloneza in vestul Ucrainei va atrage Varșovia in conflict, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, in timpul unui briefing sustinut joi, informeaza TASS, potrivit Rador.Aceasta a atras atenția asupra articolelor…