Stiri pe aceeasi tema

- ”Consolidarea și valorificarea Fortului 13 este o prioritate!”, a scris marți seara Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, pe rețelele de socializare, dupa ce a vizitat fortul. Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și președintele PNL Ilfov, a fost puternic impresionat…

- ADR Sud-Muntenia devine Organism Intermediar pentru Programul Sanatate , a fost semnat Acordul-cadru de delegare a unor functii privind implementarea Programului Sanatate, intre Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia, in calitate de Organism intermediar pentru Programul Operațional Sanatate…

- Premierul Marcel Ciolacu a luat ieri o decizie oarecum surprinzatoare privind staful de conducere al noului ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan. Prin Decizia premierului Marcel Ciolacu nr.311 din 26 iulie 2023 „inceteaza exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat ca au fost depuse 7.188 proiecte, din care jumatate depuse in ultima zi, in cadrul apelului „Digitalizarea IMM-urilor – Grant de pana la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”, derulat…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a virat, joi, cea de-a VII-a transa a ajutorului pentru alimente si mese calde de 250 lei acordat persoanelor vulnerabile, prin intermediul programului „Sprijin pentru Romania”. Suma alocata se ridica la 590.001.500 lei, fiind alimentate 2.360.006…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care reglementeaza implementarea proiectelor de infrastructura publica de sanatate cu finantare din fonduri externe nerambursabile in cadrul Programului Sanatate 2021-2027 si din…

- ”Desi suna brutal, realitatea este ca transformarea sistemului de sanatate romanesc se produce lent, discontinuu si fragmentat, iar asta ne pune in situatia de a fi printre statele UE cu cel mai mare numar al deceselor care ar fi putut fi evitate. Cand am venit in MIPE infrastructura spitaliceasca nu…

- Marcel Boloș, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, a anunțat majorarea cu 50% a ajutoarelor de stat primite de milioane de romani. Pe langa voucherele educaționale de 500 de lei pentru elevi, este vorba și de sprijinul in valoare de 2.000 lei acordat mamelor care au nou-nascuți. Astfel,…