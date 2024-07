Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat astazi hotararea prin care Fortul 13 trece de la Penitenciarul Jilava la Consiliul Județean Ilfov. Aceasta decizie deschide calea pentru consolidarea, conservarea, restaurarea și valorificarea turistica și culturala a fortului. Anunțul a fost facut de ministra Justiției, Alina Gorghiu,…

- Senatul a functionat, de la infiintare si pana acum, ca un adevarat factor de echilibru intre puterile statului, „ca un creuzet” de idei pentru reforme legislative, insa imaginea Parlamentului a fost afectata de voci „extremiste si toxice”, a transmis astazi, 17 iunie, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu,…

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, spune ca este convins ca „aceasta chestiune legata de Igor Gorgan este aruncata in spațiul public anume pentru a distrage atenția de la cateva elemente: scandalul cu corupția de la Interpol Moldova, cazul cu numirea lui Vladislav Gribincea de catre CSM…

- Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, crede ca Inalta Curte are tot temeiul pentru a declara anticonstituționale modificarile facute de majoritatea PAS, prin care a fost extins termenul contractului de inchiriere a spațiilor comerciale in Aeroportul Chișinau de la 3 la 5 ani. Potrivit lui,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca șase sau șapte loturi de pe A7 vor fi finalizate in acest an. Aceasta reprezinta o veste buna pentru infrastructura rutiera din regiune, deoarece conform contractului inițial constructorul trebuia sa finalizeze doar doua din cele zece loturi aflate…

- Potrivit Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), prețurile sunt cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon pentru ca an de an, hoteluri de 2, 3 și 4 stele din toate stațiunile de pe litoralul romanesc se inscriu in acest program.Pana acum, peste 65 de unitați de cazare din toate…

- In timp ce vremea frumoasa de afara i-a facut pe mulți sa paraseasca Bucureștiul de Paști, fie in cautarea distracției la mare sau a relaxarii la munte, un numar important de locuitori ai Capitalei au ramas totuși acasa pentru a petrece sarbatorile pascale. In acest articol iți prezentam top 5 locuri…

- Hubert Thuma și-a depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Anunțul a fost chiar de acesta prin intermediul rețelelor de socializare. ”Mi-am depus azi candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Prioritatea mea ramaneți dumneavoastra!…