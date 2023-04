Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata Codului galben, pana la ora 10.00, ISU B-IF a gestionat 61 de intervenții ( 54 in București și 7 in Ilfov) pentru indepartarea a 41 de copaci, 12 elemente de construcție, 6 stalpi, 1 cablu de electricitate și 1 semafor. Au fost avariate 32 de autoturisme.…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in judetele Arges, Ilfov si Vrancea, fiind vizat un grup infractional organizat in scopul comiterii mai multor infractiuni in domeniul managementului deseurilor nepericuloase. ”La data de 21 martie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Un barbat a fost dus la audieri in urma a doua perchezitii care au avut loc in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar privind organizarea de jocuri de noroc, fara autorizatie. Acesta ar fi organizat jocuri de poker, taxa de participare fiind cuprinsa intre 500 si 1.500 de lei. ”In zilele de 15 si 16 […]…

- Noua percheziții au avut loc in Bucuresti si Ilfov, fiind vizata o firma care vindea online parfumuri contrafacute si nici nu inregistra integral in documentele contabile veniturile obtinute. Aproape 1.800 de sticle de parfum au fost ridicate, avand o valoare de piata de aproximativ 700.000 de lei.…

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov marcheaza o noua premiera in Romania. In cadrul proiectului „Ilfov zambește”, instituția le va deconta varstnicilor cate 3.000 de lei din suma totala cheltuita pentru refacerea danturii. Anunțul a fost facut, luni, de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, intr-o postare…

- Patru persoane au fost ranite, joi dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini, in Otopeni, circulatia rutiera fiind restrictionata pe sensul de mers Ploiesti – Bucuresti. ”Pe DN 1 Bucuresti – Ploiesti, localitatea Otopeni, judetul Ilfov, s-a produs un accident rutier, in…

- Un nou spital va fi construit la Buftea (Ilfov), cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, dupa ce Ministerul Sanatații a publicat lista cu cele 27 de spitale care vor primi finanțare. „Pe lista este…