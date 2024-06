Stiri pe aceeasi tema

- Alianta PSD-PNL are 57,6% din voturile pentru CJ Ilfov in urma alegerilor locale, iar liberalul Hubert Thuma a caștigat un nou mandat in fruntea instituției, potrivit rezultatelor partiale, citate de News.ro.La CJ Ilfov, dupa numararea a 69% din cele 231.440 voturi, PSD-PNL are 57.6% (87.899 voturi).Pe…

- Potrivit rezultatelor partiale, alianta PSD-PNL are 57,6% din voturile pentru CJ Ilfov in urma alegerilor locale de duminica. La CJ Ilfov, dupa numararea a 69% din cele 231.440 voturi, PSD-PNL are 57.6% (87.899 voturi). Pe locul al doilea se situeaza Alianta Dreapta Unita 19,3% (29.462 voturi), urmata…

- Hubert Thuma și-a depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Anunțul a fost chiar de acesta prin intermediul rețelelor de socializare. ”Mi-am depus azi candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Ilfov. Prioritatea mea ramaneți dumneavoastra!…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, si-a lansat, sambata, candidatura pentru un nou mandat la sefia administratiei judetene. De data aceasta, Nica, dat afara din PNL, este sustinut de Forta Dreptei (FD) Timis, care face parte din Alianta Dreapta Unita (ADU) Timis. In discursul susținut…

- Filiala judeteana Salaj a PNL si-a lansat, vineri, la Sala Sporturilor din Zalau, candidatii la alegerile locale. La eveniment au participat presedintele PNL, Nicolae Ciuca, secretarul general, Lucian Bode și europarlamentarul Daniel Buda. Filiala PNL din Salaj și-a prezentat, vineri seara, candidații…

- Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, susține candidatura lui Mihai Anghel, primarul Snagovului, pentru un nou mandat. „Snagovul ramane pe maini bune”, spune președintele CJ Ilfov, care menționeaza cateva dintre realizarile actualului edil de la Snagov: zeci de proiecte cu finanțare…

- Astazi, Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a facut publica o declarație pe platforma sa de socializare, subliniind sprijinul sau pentru primarii din Jilava și Dragomirești-Vale și reafirmand angajamentul sau fața de proiectele de dezvoltare din aceste localitați. In postarea sa pe…

- Consiliul Județean Ilfov a anunțat lansarea unei campanii gratuite de sterilizare a cainilor care au stapan. Oamenii vor putea sa iși sterilizeze animalul de companie fara niciun cost. Campanie de sterilizare a cainilor in județul Ilfov! Președinte Consiliul Județean, Hubert Thuma, vine cu o veste buna…