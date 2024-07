Stiri pe aceeasi tema

- Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov, a transmis un mesaj de mulțumire și recunoștința pe pagina sa de Facebook, afirmand ca victoria obținuta in alegerile locale este rezultatul efortului colectiv al comunitații. „Victoria e a noastra, a tuturor. Pentru ca numai impreuna reușim sa schimbam cu adevarat ceva.…

- Primarul din Targoviște, Daniel Cristian Stan, candidat din partea PSD pentru un nou mandat, a declarat in noaptea de duminica ca a fost reales in funcție. „Mulțumesc pentru susținerea fantastica! Nu am cuvinte sa imi exprim recunoștința! Continuam impreuna! Targoviște!”, a transmis Daniel Cristian…

- „Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a enumerat intr-o postare pe Facebook realizarile primarului PNL din Domnești, Ilfov, și a povestit cum acesta a fost intampinat de locuitorii din comuna.” ”1.000 de oameni pe strazi, in Domnești, pentru susținerea lui Adrian Ghița. Am fost și…

- FOTO: Imagini excepționale cu Viorel, rasul vedeta din Romania, primul exemplar transferat in Germania pentru refacerea genetica a acestei specii Imagini excepționale cu Viorel, rasul vedeta din Romania, primul exemplar transferat in Germania pentru refacerea genetica a acestei specii Imagini superbe…

- In ultimii ani, județul Ilfov a fost locul unde s-au „intamplat” multe lucruri bune, in ceea ce privește refacerea și dezvoltarea infrastructurii. Proiectele derulate au vizat atat drumurile, alimentarea cu apa, dar și imbunatațirea vieții cotidiene a locuitorilor din județ, precizeaza Hubert Thuma,…

- Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, anunța investiții de 12,8 milioane lei pentru digitalizarea mai multor spitale. Banii provin din PNNR, iar implementarea proiectelor are ca termen limita anul 2025. Hubert Thuma spune intr-o postare pe Facebook ca vor fi digitalizate trei spitalele…

- Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, s-a alaturat recent uneia dintre cele mai vechi și mai semnificative tradiții din Magurele: Lazarelul. Prin intermediul unei postari pe Facebook, Thuma a relatat despre participarea sa la acest eveniment cultural de importanța istorica. Evenimentul…

- Vin vești foarte bune pentru elevii din județul Ilfov, aduse chiar de președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma, care a spus ”educația de inalta calitate a fost și ramane prioritatea mea”. Acesta a facut public un mesaj postat pe Facebook de Partidul Național Liberal, care a prezentat cel mai…