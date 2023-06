Hubert Thuma anunță noi proiecte pentru Ilfov Președinte Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, a prezentat la conferința naționala „Romania Inteligenta” – Viața mai buna pentru locuitorii județului #Ilfov – mediu, calitatea spațiilor verzi, masuri anti-poluare”, cele mai noi proiecte pentru Ilfov. In intervenția sa, Hubert Thuma a spus la capitolul mediu, exista mult de munca in Ilfov. ”Toți ne dorim sa respiram aer curat, sa traim intr-o comunitate verde, curata, dar mulți dintre noi arunca gunoaiele pe unde apuca, nu respecta padurea, nu recicleaza. Exemplele sunt mult. Noi, la CJ Ilfov, suntem conștienți de probleme și demaram proiecte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

