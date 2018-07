Hub-uri de antreprenoriat: Spatiile de coworking din intreaga Romanie

Stiri pe aceeasi tema

- Mitul potrivit caruia Timișoara ar fi al doilea hub IT din Romania este combatut de un nou studiu de specialitate, Barometrul pieței resurselor umane IT&C – Cum reușesc companiile din industria IT&C sa-și motiveze angajații?”. Realizat de o companie americana de specialitate…

- Traim intr-o lume plina de prejudecați, o societate care eticheteaza cu ușurința pe cei din jur, inainte de a face un mic efort sa cunoasca ce sta in spatele imaginii care se contureaza public despre o persoana, prin prisma deciziilor personale ale acesteia, stilului de viața, modului in care arata,…

- Investitii zero in (auto)strazi, spitale, educatie – OK. Promisiuni din campanii calcate sau modificate radical – OK. Taxe si accize noi – OK. ROBOR in crestere, leul in scadere, inflatia in crestere – OK. Legile pro-infractori...

- Tramvaiul cu internet gratuit, prize pentru telefoane și laptopuri dar și cu o biblioteca circula deja la Iași, pe o ruta folosita de studenți. Proiectul a luat naștere cu sprijinul mai multor asociații, companii și voluntari iar personalizarea tramvaiului a durat doua luni. Proiectul de la care s-a…

- „Coworking presupune un stil de lucru ce implica un loc de munca comun, adesea pentru persoane ce activeaza in domenii diferite. Coworking-ul reprezinta totodata un liant socio-profesional, ce previne izolarea liber-profesionistilor in mediul de acasa, conducand la eficientizarea programului de lucru…

- Vlogger-ul Youtube ReSet, care a umilit un cerșetor român în Barcelona, ar putea ajunfe sa faca închisoare. Tânarul de 20 de ani, care are doua milioane de fani, a postat un video în care umilea un cerșetor. Gestul sau a iscat un val de critici pe…

- Tara noastra este o sursa infinita de locuri minunate, destinatii turistice de poveste ce nu se mai regasesc nicaieri in lume. Iata 5 locuri inedite mai putin renumite care transforma Romania intr-o tara unica: 5 Tunelul Iubirii O portiune de cale ferata dintre orasele Otelul Rosu si Caransebes a devenit…