Hub umanitar pentru Ucraina la Suceava Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Romania va organiza sub coordonarea autoritatilor de la Bruxelles un hub umanitar la Suceava. Acesta va permite colectarea si transportul donatiilor catre Ucraina si catre ucraineni. „Aseara am abilitat prin hotararea CNSU ca DSU sa inceapa de indata pregatirile pentru organizarea unui hub urmanitar in Romania. El va fi organizat la Suceava. Avem convingerea ca acest hub, sub coordonarea autoritatilor de la Bruxelles va putea sa faciliteze si sa asigure coerenta intregului efort care se face pentru a ajuta cetatenii ucraineni si in felul acesta contributia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

