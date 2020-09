Stiri pe aceeasi tema

- Leo Messi s-a alaturat un companii de tehnologie care ajuta persoanele nevazatoare. El a facut cadou unui tanar nevazator din Anglia o pereche de ochelari inteligenți in valoare de 5.000 de euro. Ochelarii au un microfon și ii transmit nevazatorului tot felul de informații, anunța MEDIAFAX.Leo…

- Ochelarii de vedere sunt, in primul rand, un obiect care ne vizeaza direct sanatatea. Pe langa acest aspect important, un alt criteriu de care oamenilor țin cont atunci cand iși achiziționeaza o pereche de ochelari este estetica lor. Alegerea corecta a ochelarilor poate aduce o nota definitorie intregului…

- Huawei Consumer Business Group anunța programul global de lansare pentru EMUI 10.1, prezentat pentru prima data in timpul lansarii seriei Huawei P40, in luna martie a acestui an. EMUI 10.1 este bazat pe modelul de tehnologie distribuita HUAWEI, oferind utilizatorilor o experiența perfecta pentru…

- In iulie 2019, Bentley Continental GT devenea cel mai rapid model de serie de la Pikes Peak. Pentru a sarbatori acel moment, oficialii britanici au lansat anul trecut o ediție speciala Continental GT care va fi dezvoltata in doar 15 unitați. Britanicii anunța acum ca producția ediției "Pikes Peak" a…

- Universitatea de Arte din Targu Mureș anunța scoaterea la concurs a locurilor disponibile pentru sesiunea de admitere din septembrie 2020. In cadrul programului de licența Artele spectacolului, la ramura actorie exista 3 locuri la buget, la papuși – marionete sunt 3 locuri la buget, respectiv 5 locuri…

- Oton Glass este un dispozitiv de recunoaștere vizuala care poate fi atașat la o pereche de ochelari convenționali pentru le a permite persoanelor cu deficiențe de vedere sau cu dificultați la citire sa ințeleaga orice text tiparit. Dispozitivul fotografiaza textul din fața cititorului printr-o camera…

- Directorul general al companiei Unifarm, Adrian Ionel, este acuzat de mita Foto: ksi.uk.com. Directorul general al companiei Unifarm, Adrian Ionel, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii anticorupție. Este acuzat ca a cerut mita pentru a atribuit un contract de achiziții…