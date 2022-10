Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania, Indagra, se deschide miercuri la Romexpo si poate fi vizitat pana duminica, 30 octombrie. In paralel, va avea loc si Indagra Food – targul international pentru industria alimentara, la care sunt asteptate peste 412 de firme expozante. Potrivit organizatorilor,…

- Razer a prezentat nu doar consola portabila de gaming Razer Edge la Razer Con, ci si doua perechi de casti wireless. E vorba despre Kraken Kitty V2 Pro, cu deja clasicele urechi de pisica, dar si Hammerhead Hyperspeed, cu iluminare RGB. Razer Kraken Kitty V2 Pro vine cu urechi de pisica atasabile sus,…

- Selectionata Chinei a facut inca un pas spre sferturile de finala ale Campionatului Mondial de volei feminin din Olanda si Polonia, dupa ce a invins formatia Olandei cu scorul de 3-2 (22-25 25-21 25-15 18-25 15-12), joi, la Rotterdam, in Grupa E, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Razer Leviathan V2 X este cel mai nou soundbar care se alatura gamei Leviathan , un soundbar compact de PC gaming care incorporeaza doua difuzoare full-range și doua radiatoare pasive. Avand o lungime de doar 400mm, noul Leviathan V2 X se potrivește perfect sub orice monitor și ofera un sunet bogat…

- Echipajul feminin de opt rame plus carmaci al Romaniei s-a calificat, marti, direct in finala Campionatelor Mondiale de canotaj de la Racice (Cehia), in timp ce echipajul masculin de 8+1 va trage in recalificari. In grupa preliminara, care a stabilit culoarele pentru finala din 25 septembrie, ambarcatiunea…

- DJI ia o pauza de la lansat drone si ne propune o camera modulara de actiune, pe numele sau DJI Osmo Action 3. Ea adopta desingul „one piece” al originalului, dar are un selling point inedit: o baterie care nu pierde din autonomie in conditii de frig extrem. Camera este in mare aceeasi ca la Action…

- Huawei a avut multa treaba pe 6 septembrie, zi in care a lansat 4 telefoane Mate 50 , dar si o tableta 2 in 1, Matebook Go E. Pe langa acestea a vazut lumina zilei si telefonul Huawei nova 10z, care are un design tineresc si cool si dotari midrange destul de atractive. Credeam ca dupa nova 10 si nova…

- Maimute, pitoni, un fenec... Un indian a fost arestat pe Aeroportul international din Bangkok cand era pe cale de a se imbarca intr-o cursa cu 17 animale vii in bagaje, au precizat miercuri agenti thailandezi din domeniul protectiei faunei, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Regatul Thailandei este un…